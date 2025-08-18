​У центрі Вашингтона посилили заходи безпеки перед зустріччю Трампа з європейськими лідерами

Деякі траси перекрито поліцейськими і вантажними автомобілями, а на під'їзді до Білого дому встановлено додаткові пункти огляду.

У центрі Вашинигтона оголошено режим підвищеної готовності у зв'язку з проведенням переговорів щодо України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Аssociated Press.

"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський і низка європейських лідерів прибули в місто на організовану зустріч, у район Білого дому направили співробітників служб безпеки... Деякі траси перекрито поліцейськими і вантажними автомобілями, а на під'їзді до Білого дому встановлено додаткові пункти огляду" - йдеться в повідомленні.

За інформацією агентства, зазвичай заповнені туристами вулиці, що примикають до резиденції американського президента, зараз спорожніли.