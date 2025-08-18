На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​У центрі Вашингтона посилили заходи безпеки перед зустріччю Трампа з європейськими лідерами

Деякі траси перекрито поліцейськими і вантажними автомобілями, а на під'їзді до Білого дому встановлено додаткові пункти огляду.

​У центрі Вашингтона посилили заходи безпеки перед зустріччю Трампа з європейськими лідерами
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У центрі Вашинигтона оголошено режим підвищеної готовності у зв'язку з проведенням переговорів щодо України. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Аssociated Press. 

"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський і низка європейських лідерів прибули в місто на організовану зустріч, у район Білого дому направили співробітників служб безпеки... Деякі траси перекрито поліцейськими і вантажними автомобілями, а на під'їзді до Білого дому встановлено додаткові пункти огляду" - йдеться в повідомленні.

За інформацією агентства, зазвичай заповнені туристами вулиці, що примикають до резиденції американського президента, зараз спорожніли.
