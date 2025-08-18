ЦПД: Кремль поширює фейк нібито Україна "розпалює ворожнечу" між РФ та Азербайджаном

Після російського удару по власності азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR в Україні, роспропаганда намагається маніпулювати фактами і звинуватити Україну.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Після удару рф по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії, російська пропаганда поширює абсурдний наратив, що нібито Україна "розпалює ворожнечу" між росією та Азербайджаном", — ідеться у повідомленні.

Удар по об’єктах компанії "SOCAR" — свідомий удар російських військових по цьому енергетичному об’єкту. І це факт, який підтверджують фото й відео наслідків атаки. Ба більше, самі пропагандисти звітували про "успішні удари дронів рф по цілях в Одесі", а російські блогери відверто раділи зруйнованій інфраструктурі азербайджанської компанії.

У Центрі наголошують, відносини двох країн погіршуються вже давно: достатньо згадати інцидент зі збиттям росією азербайджанського пасажирського літака, після чого довіра у взаєминах між державами серйозно похитнулася.

"Спроба перекрутити реальність і звинуватити Україну, що вона нібито «зіштовхує» росію й Азербайджан, є черговим прикладом стандартної кремлівської тактики: замість відповідати за власні злочини — шукати винних, поширюючи брехню та маніпуляції", — ідеться у повідомленні.