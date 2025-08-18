Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСвіт

ЦПД: Кремль поширює фейк нібито Україна "розпалює ворожнечу" між РФ та Азербайджаном

Російські блогери відверто раділи зруйнованій інфраструктурі азербайджанської компанії. 

ЦПД: Кремль поширює фейк нібито Україна "розпалює ворожнечу" між РФ та Азербайджаном
Фото: ЦПД

Після російського удару по власності азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR в Україні, роспропаганда намагається маніпулювати фактами і звинуватити Україну.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Після удару рф по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії, російська пропаганда поширює абсурдний наратив, що нібито Україна "розпалює ворожнечу" між росією та Азербайджаном", — ідеться у повідомленні.

Удар по об’єктах компанії "SOCAR" — свідомий удар російських військових по цьому енергетичному об’єкту. І це факт, який підтверджують фото й відео наслідків атаки. Ба більше, самі пропагандисти звітували про "успішні удари дронів рф по цілях в Одесі", а російські блогери відверто раділи зруйнованій інфраструктурі азербайджанської компанії. 

У Центрі наголошують, відносини двох країн погіршуються вже давно: достатньо згадати інцидент зі збиттям росією азербайджанського пасажирського літака, після чого довіра у взаєминах між державами серйозно похитнулася.

"Спроба перекрутити реальність і звинуватити Україну, що вона нібито «зіштовхує» росію й Азербайджан, є черговим прикладом стандартної кремлівської тактики: замість відповідати за власні злочини — шукати винних, поширюючи брехню та маніпуляції", — ідеться у повідомленні.

  • Росіяни вже вдруге за місяць атакували інфраструктуру азербайджанської компанії. 8 серпня по цій же нафтобазі було запущено близько 10 російських безпілотників, що стало причиною часткового руйнування. Тоді, за даними ЗМІ, постраждали чотири людини - співробітники компанії.
  • Після атаки відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 11 серпня Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на гуманітарну допомогу Україні. Гроші спрямують на закупівлю енергетичного обладнання. 
  • На початку серпня Зеленський також обговорив з азербайджанським лідером удари Росії по об'єктах в Україні. Зокрема, під удар потрапив Трансбалканський коридор, яким Україна отримувала азербайджанський газ. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies