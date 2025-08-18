ЦПД: Кремль поширює фейк нібито Україна "розпалює ворожнечу" між РФ та Азербайджаном

Після російського удару по власності азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR в Україні, роспропаганда намагається маніпулювати фактами і звинуватити Україну.
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"Після удару рф по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії, російська пропаганда поширює абсурдний наратив, що нібито Україна "розпалює ворожнечу" між росією та Азербайджаном", — ідеться у повідомленні.
Удар по об’єктах компанії "SOCAR" — свідомий удар російських військових по цьому енергетичному об’єкту. І це факт, який підтверджують фото й відео наслідків атаки. Ба більше, самі пропагандисти звітували про "успішні удари дронів рф по цілях в Одесі", а російські блогери відверто раділи зруйнованій інфраструктурі азербайджанської компанії.
У Центрі наголошують, відносини двох країн погіршуються вже давно: достатньо згадати інцидент зі збиттям росією азербайджанського пасажирського літака, після чого довіра у взаєминах між державами серйозно похитнулася.
"Спроба перекрутити реальність і звинуватити Україну, що вона нібито «зіштовхує» росію й Азербайджан, є черговим прикладом стандартної кремлівської тактики: замість відповідати за власні злочини — шукати винних, поширюючи брехню та маніпуляції", — ідеться у повідомленні.
- Росіяни вже вдруге за місяць атакували інфраструктуру азербайджанської компанії. 8 серпня по цій же нафтобазі було запущено близько 10 російських безпілотників, що стало причиною часткового руйнування. Тоді, за даними ЗМІ, постраждали чотири людини - співробітники компанії.
- Після атаки відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 11 серпня Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на гуманітарну допомогу Україні. Гроші спрямують на закупівлю енергетичного обладнання.
- На початку серпня Зеленський також обговорив з азербайджанським лідером удари Росії по об'єктах в Україні. Зокрема, під удар потрапив Трансбалканський коридор, яким Україна отримувала азербайджанський газ.