Reuters: Китай обмінює у Росії двигуни на сталь

У Росії бартер знову повернувся вперше після 1990-х років, оскільки проблеми з розрахунками, які спричинили санкції через війну в Україні, змусили принаймні одну китайську компанію шукати сталеві та алюмінієві сплави в обмін на двигуни, пише Reuters.

В економічному та політичному хаосі, що настала після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, спіралі інфляції та хронічний дефіцит коштів змусили підприємства по всій країні погоджуватися на розрахунки натурою.

Однак бартер посіяв ще більший хаос в економіці, оскільки були створені величезні ланцюги умовних угод на все: від електроенергії та нафти до борошна, цукру та чобіт, що ще більше ускладнило визначення цін і принесло деяким людям статки.

Більше ніж через три роки після початку війни в Україні, бартер знову став актуальним у Росії.

На бізнес-форумі Kazan Expo в понеділок китайські компанії зазначили проблеми з розрахунками та російські вимоги щодо перенесення виробництва в Росію як основні фактори, що заважають розвитку двосторонньої торгівлі.

В обмін на електрообладнання його компанія хоче отримати російські матеріали для суднобудування.

"У нинішніх умовах обмежених платежів це дає нові можливості для підприємств Росії та азійських країн. Наприклад, ми постачаємо морські двигуни в обмін на спеціальні сталеві матеріали або алюмінієві сплави для суднобудування з Росії", — сказав він.

Минулого року Росія обговорювала бартерні угоди з Китаєм, повідомили джерела Reuters на той час. Бартер найпопулярніший для торгівлі металами та сільськогосподарськими продуктами, які відносно легко оцінити, за словами промислових джерел.

Китай є, безумовно, найважливішим торговельним партнером Росії, оскільки європейські держави розірвали багато своїх торговельних зв'язків з Москвою через конфлікт в Україні.

Затримки в платежах за торгівлю з основними партнерами Росії, такими як Китай або Туреччина, де банки перебувають під тиском західних регуляторів для ретельного контролю за транзакціями з Росією, стали головним болем для російських компаній і банків.