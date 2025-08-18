Сибіга відповів Сіярто: можете надсилати свої погрози і скарги щодо нафти своїм друзям у Москві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто на його звинувачення у начебто атаці України на енергетичну безпеку його країни.
Український дипломат нагадав, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від Росії попри тривалі застереження, що та не є надійним партнером.
"Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози своїм друзям у Москві", - написав Сибіга в соцмережі Х.
- На відміну від більшості країн ЄС, Угорщина продовжує спонсорувати Росію, купуючи в неї енергоресурси.
- Напередодні Сійрято звинуватив Україну в атаці на нафтопровід "Дружба" в Брянській області Росії, постачання яким ідуть до Угорщини. Сійярто назвав це "неприйнятним".
- За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Сіярто заявив, що зараз Угорщина "є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою".