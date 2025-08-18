Сибіга відповів Сіярто: можете надсилати свої погрози і скарги щодо нафти своїм друзям у Москві

Угорщина протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від Росії попри застереження.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто на його звинувачення у начебто атаці України на енергетичну безпеку його країни.

Український дипломат нагадав, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від Росії попри тривалі застереження, що та не є надійним партнером.

"Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози своїм друзям у Москві", - написав Сибіга в соцмережі Х.