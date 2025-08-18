ЗСУ уночі завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області Росії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У результаті влучання на станції спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" наразі повністю зупинено.
Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури Росії та задіяна у забезпеченні окупаційних військ.
"Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.
- Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято звинуватив Україну в атаці на нафтопровід "Дружба" в Брянській області Росії, постачання яким ідуть до Угорщини. За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці.