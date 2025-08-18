ЗСУ уночі завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У результаті влучання на станції спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" наразі повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури Росії та задіяна у забезпеченні окупаційних військ.

"Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.