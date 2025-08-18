З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ уночі завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ

Наразі перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено.

ЗСУ уночі завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ
Фото: Генштаб

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У результаті влучання на станції спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" наразі повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури Росії та задіяна у забезпеченні окупаційних військ. 

"Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі. 

  • Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято звинуватив Україну в атаці на нафтопровід "Дружба" в Брянській області Росії, постачання яким ідуть до Угорщини. За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці.
﻿
