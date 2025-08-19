Сили оборони: ворог активізувався у районі Липців на Харківщині

Російські війська активізувалися у районі населеного пункту Липці Харківської області, однак Сили оборони зупинили противника. Липці залишаються під контролем СОУ.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Олег Сушинський, пише Укрінформ.

"Бачимо, як росіяни активізувалися в районі Липців. В травні наші підрозділи звільнили лісовий масив на північ від Липців, і тоді агресор зазнав дуже серйозних втрат у живій силі і в бронетехніці", — каже Сушинський.

Речник наголошує, що наразі ситуація на цій ділянці фронту стабільна: "Ворога там (район Липців - ред.) було зупинено, просування його там немає".

Наразі населений пункт Липці залишаються під контролем Сил оборони України.