ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: ворог активізувався у районі Липців на Харківщині

Населений пункт залишається під контролем Сил оборони.

Сили оборони: ворог активізувався у районі Липців на Харківщині
Фото: Генштаб

Російські війська активізувалися у районі населеного пункту Липці Харківської області, однак Сили оборони зупинили противника. Липці залишаються під контролем СОУ.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Олег Сушинський, пише Укрінформ.

"Бачимо, як росіяни активізувалися в районі Липців. В травні наші підрозділи звільнили лісовий масив на північ від Липців, і тоді агресор зазнав дуже серйозних втрат у живій силі і в бронетехніці", — каже Сушинський.

Речник наголошує, що наразі ситуація на цій ділянці фронту стабільна: "Ворога там (район Липців - ред.) було зупинено, просування його там немає".

Наразі населений пункт Липці залишаються під контролем Сил оборони України.

  • За інформацією Генштабу від початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень, у районі Вовчанська триває бій.
﻿
