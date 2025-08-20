Українці отримали доступ до автоматизованого нотаріату в усіх дипломатичних установах України та у світі

Тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відсьогодні автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій запроваджена у всіх посольствах і консульствах України за кордоном.

З 1 липня тривало поетапне введення в дію цієї системи, і тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул» у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги.

Громадяни можуть у зручний для себе час:

подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії;

завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви;

завантажити всі необхідні документи.

Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян.

Статистика свідчить про зручність нової послуги: з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні та серпні послугою скористатися вже майже півтисячі українців.

Детальна інформація та відповіді на поширені запитання будуть доступні на ресурсах дипустанов та Департаменту консульської служби МЗС України.

Андрій Сибіга висловив вдячність всій команді, яка втілила проєкт, а також міжнародним партнерам, зокрема Програмі розвитку ООН в Україні та Міністерству юстиції України, за сприяння у втіленні цієї важливої ініціативи.

«Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави», — підкреслив міністр.