Росіяни дроном поцілили у цивільне авто на Харківщині. Загинули двоє людей

У Харківській області унаслідок атаки ворожого дрона загинули двоє людей, які їхали у автомобілі.

Про це повідомила Харківська облпрокуратура.

Сьогодні, 20 серпня близько 8:30 поблизу с. Петрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.70-річний водій та 71-річна пасажирка загинули на місці від отриманих поранень.

Також сьогодні орієнтовно о 10:20 російська армія обстріляла приватний житловий сектор села Прудянка Харківського району. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки, зокрема загоряння будинків та господарських споруд. Постраждалих немає.

За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Фото: Харківська облпрокуратура Наслідки російського обстрілу