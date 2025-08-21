Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: припинення вогню між Україною і Росією знадобиться в будь-якому випадку

Президент переконаний, що без припинення вогню зустріч у тристоронньому форматі не буде можливою. 

Зеленський: припинення вогню між Україною і Росією знадобиться в будь-якому випадку
Фото: Офіс президента

Без припинення вогню між Україною і Росією переговори в тристоронньому форматі, разом з президентом США, не є можливими, вважає український президент Володимир Зеленський. На його думку, США треба бути присутніми в момент закінчення війни або в якийсь момент, який дає сигнал, що війна закінчиться. 

Інакше успіху не буде, сказав у відповідь на запитання LB Зеленський під час спілкування з журналістами в середу. Він додав, що інформував американського колегу про те, що період припинення вогню знадобиться у будь-якому випадку. 

“Я сказав Президенту Трампу, що нам в будь-якому випадку знадобиться час тиші, щоб напрацювати весь план закінчення війни. Якщо ми дійсно хочемо, щоб цей план був серйозний. Це на наш погляд. Європейці повністю на українському боці в цьому питанні”, – сказав він.

Також Зеленський пояснив, чому обговорюватиме територіальне питання лише з Владіміром Путіним.

“Питання територій – це питання людини, яка хоче окупувати наші території, і людини, яка зі своєю армією і народом захищає свої території. Тобто це питання Путіна і моє. І я не вважаю, що нам потрібно говорити про це на інших різних рівнях”, – сказав він. 

Володимир Зеленський вважає, що Путін намагається “продати повітря” – запевняє, що Росія не буде наступати, взамін вимагаючи від України відмови від територій, які вона контролює.

“Думаю, це просто його закид і він розуміє, що так воно не буде. Може, на це він і розраховує, бо не хоче закінчувати війну. Заздалегідь дає вам якісь умови, щоб ви їх не могли сприймати”, – припустив український президент.

Він вважає, що двосторонній формат, на який погодилася Україна за підтримки європейців і США, є компромісним. 

Контекст

Спершу від російського президента вимагали припинення вогню як першого кроку на шляху до мирного врегулювання розв'язаної ним війни. У травні європейські країни оголосили, що Путін повинен за визначений період припинити вогонь принаймні на 30 днів, інакше Росія зіткнеться з новими жорсткими санкціями. Ця позиція була узгоджена ними з Дональдом Трампом. Росія очікувано не припинила вогню, а США досі не застосували проти неї нових санкцій. ЄС обіцяний пакет санкцій ухвалив, окремо це зробили і позаблокові країни.

Після переговорів із Путіним а Алясці 15 травня Дональд Трамп сказав, що більше не вважає припинення вогню як обов'язкову умову мирного врегулювання війни в Україні. 

Дата і місце зустрічі Зеленського з Путіним поки невизначена. 
﻿
