Зеленський: "Юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така"

Український президент наголосив, що на окупацію Донецької області в росіян може піти ще чотири роки, а інші регіони, як Сумський і Харківський, вони не зможуть отримати ніколи.

Для повної окупації Донбасу Росії знадобиться не менше як чотири роки, вважає український президент Володимир Зеленський. Під час спілкування з журналістами 20 серпня він сказав, що зараз Росія контролює 67-69 % Донецької області.

Третину ворог захопив ще до початку повномасштабної війни, ще приблизно стільки ж – після. Володимир Зеленський сказав, що пояснив американському колезі Дональду Трампу, чому Росія бреше, коли каже, що може до кінця року окупувати Донбас.

“Це наша земля. У мене є свій сімейний приклад. Десь у 1943 році мій дід воював проти нацистів за Словʼянськ, Краматорськ, Маріуполь. І таких наших сімей було дуже багато. Дуже багато полеглих і поранених. І я пояснив, що це надто болісний момент нашої історії і дуже болісна частина нашого життя в Україні. Все не так все просто, як комусь може здаватися”, – сказав він.

Сумську і Харківську область росіяни окупувати не зможуть, переконаний президент. За його словами, вони не зможуть утримати і ту територію, яку поки що зайняли в Сумській області.

“В сьогоднішніх реаліях це питання часу, – кілька місяців – і їх не буде на Сумщині. Я так само вважаю, що в перспективі – не хочеться воєнної перспективи – але вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас. Що стосуються всіх наших тимчасово окупованих територій, я ще підкреслю, юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така”, – підкреслив він.

Питання територій Зеленський обговорюватиме на двосторонній зустрічі з Владіміром Путіним. Публічно він неодноразово наголошував, що не буде виводити армію з Донецької області, і що відмова від її оборони означатиме загрозу для сусідніх областей.



