«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
РФ вночі атакувала дронами і ракетами різних типів, ППО знешкодила 577 із 614 цілей ворога

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння уламків на 3 локаціях.

РФ вночі атакувала дронами і ракетами різних типів, ППО знешкодила 577 із 614 цілей ворога
Українські військові
Фото: Генштаб

У ніч на 21 серпня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. ППО знешкодила 577 із 614 цілей ворога. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

У ніч на 21 серпня (із 18.40 20 серпня) противник атакував 614-ма засобами повітряного нападу:

  • 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ із РФ, Гвардійське – ТОТ Криму;
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл РФ;
  • 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ;
  • 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ;
  • 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;
  • 1 ракетою невстановленого типу із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

  • 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 18 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Фото: Повітряні сили

  • У ніч на 21 серпня Росія атакувала Львів. За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами одна людина загинула. 
  • Також російські війська атакували Закарпатську область і вдарили по підприємству у Мукачеві. Поранені люди.
  • У Запоріжжі під ударом перебували об'єкти промислової інфраструктури. 
