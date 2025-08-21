РФ вночі атакувала дронами і ракетами різних типів, ППО знешкодила 577 із 614 цілей ворога

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння уламків на 3 локаціях.

У ніч на 21 серпня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. ППО знешкодила 577 із 614 цілей ворога. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 21 серпня (із 18.40 20 серпня) противник атакував 614-ма засобами повітряного нападу:

574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ із РФ, Гвардійське – ТОТ Криму;

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл РФ;

2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ;

19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ;

14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;

1 ракетою невстановленого типу із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Фото: Повітряні сили