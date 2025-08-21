Ворог за ранок двічі атакував промисловість Запоріжжя

За сьогоднішній ранок росіяни двічі атакували Запоріжжя. Під ударом перебували об'єкти промислової інфраструктури. Від вибухової хвилі постраждали будинки поблизу, повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко.
Станом на 6:55 відомо про шкоду в восьми багатоповерхівках і двох приватних будинках. Там пошкоджені вікна, балкони та покрівля.
"Фахівці районної адміністрації разом із КП «Запоріжремсервіс», ДСНС, КСВАРС та «Титаном» працюють на місці", – повідомила Харченко.
Інформації про потерпілих вона не навела.
Страждала від ударів 21 серпня і область. За даними ОВА, одна жінка убита і ще одна поранена внаслідок атак проти Пологівського району.