Ворог за ранок двічі атакував промисловість Запоріжжя

Про поранених у міській раді не повідомили.

За сьогоднішній ранок росіяни двічі атакували Запоріжжя. Під ударом перебували об'єкти промислової інфраструктури. Від вибухової хвилі постраждали будинки поблизу, повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко.

Станом на 6:55 відомо про шкоду в восьми багатоповерхівках і двох приватних будинках. Там пошкоджені вікна, балкони та покрівля.

"Фахівці районної адміністрації разом із КП «Запоріжремсервіс», ДСНС, КСВАРС та «Титаном» працюють на місці", – повідомила Харченко.

Фото: Регіна Харченко в Telegram Наслідки атаки на Запоріжжя 21 серпня

Фото: Регіна Харченко в Telegram Наслідки атаки

Інформації про потерпілих вона не навела.

Страждала від ударів 21 серпня і область. За даними ОВА, одна жінка убита і ще одна поранена внаслідок атак проти Пологівського району.