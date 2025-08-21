«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Ворог за ранок двічі атакував промисловість Запоріжжя

Про поранених у міській раді не повідомили. 

Ворог за ранок двічі атакував промисловість Запоріжжя
Наслідки удару по Запоріжжю 21 серпня
Фото: Регіна Харченко в Telegram

За сьогоднішній ранок росіяни двічі атакували Запоріжжя. Під ударом перебували об'єкти промислової інфраструктури. Від вибухової хвилі постраждали будинки поблизу, повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко. 

Станом на 6:55 відомо про шкоду в восьми багатоповерхівках і двох приватних будинках. Там пошкоджені вікна, балкони та покрівля. 

"Фахівці районної адміністрації разом із КП «Запоріжремсервіс», ДСНС, КСВАРС та «Титаном» працюють на місці", – повідомила Харченко.

Наслідки атаки на Запоріжжя 21 серпня
Фото: Регіна Харченко в Telegram
Наслідки атаки на Запоріжжя 21 серпня

Наслідки атаки
Фото: Регіна Харченко в Telegram
Наслідки атаки

Інформації про потерпілих вона не навела. 

Страждала від ударів 21 серпня і область. За даними ОВА, одна жінка убита і ще одна поранена внаслідок атак проти Пологівського району. 
