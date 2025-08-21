Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
В Україні стартувала рекламна кампанія Третього армійського корпусу

Його розгорнули на основі Третьої окремої штурмової бригади.

21 серпня офіційно вперше стартувала рекламна кампанія Третього армійського корпусу, який розгорнули на основі Третьої окремої штурмової бригади.

«Третій армійський корпус – це не відповідь на питання, як воювати. Це відповідь на питання, як жити», – йдеться у зверненні, що стало основою нової кампанії.

Головною ідеєю рекламної кампанії є гасло «Ми тут, щоб жити».

«Життя в умовах війни можливе без мук сумління: воно дозволяє бачити тих, кого любиш, розвиватися, творити й залишатися собою. Бути в Трійці – це не про втрату себе: у ній є місце для сім’ї, друзів, хобі. Адже перемога — це право жити вдома, будувати, мріяти. Життя — найвища цінність і водночас найвища ціна, яку ми платимо за наше майбутнє. Обираючи діяти, ми обираємо життя», - наголошують військові і закликають українців приєднуватися до лав корпусу.
