21 серпня офіційно вперше стартувала рекламна кампанія Третього армійського корпусу, який розгорнули на основі Третьої окремої штурмової бригади.

«Третій армійський корпус – це не відповідь на питання, як воювати. Це відповідь на питання, як жити», – йдеться у зверненні, що стало основою нової кампанії.

Головною ідеєю рекламної кампанії є гасло «Ми тут, щоб жити».

«Життя в умовах війни можливе без мук сумління: воно дозволяє бачити тих, кого любиш, розвиватися, творити й залишатися собою. Бути в Трійці – це не про втрату себе: у ній є місце для сім’ї, друзів, хобі. Адже перемога — це право жити вдома, будувати, мріяти. Життя — найвища цінність і водночас найвища ціна, яку ми платимо за наше майбутнє. Обираючи діяти, ми обираємо життя», - наголошують військові і закликають українців приєднуватися до лав корпусу.