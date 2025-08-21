«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Росіяни застосували по Харківщині дрони і ракету, загинули люди

Ударів зазнали 9 населених пунктів області.

Росіяни застосували по Харківщині дрони і ракету, загинули люди
Наслідки ворожого удару
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. 

Як нагадав начальник ОВА Олег Синєгубов, поблизу с. Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка.

По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Харків 18 серпня. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракету (попередньо);
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Прудянка, сел. Слатине); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (сел. Пролісне), автомобіль (сел. Старий Салтів); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка). 

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.
