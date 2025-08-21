Росіяни застосували по Харківщині дрони і ракету, загинули люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей.
Як нагадав начальник ОВА Олег Синєгубов, поблизу с. Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка.
По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Харків 18 серпня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракету (попередньо);
- 6 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Прудянка, сел. Слатине);
- у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (сел. Пролісне), автомобіль (сел. Старий Салтів);
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка).
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.
На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.