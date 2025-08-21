У ніч на 21 серпня Росія атакувала Львів. За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані.

Про це повідомили начальник ОВА Максим Козицький, мер міста Андрій Садовий та "Суспільне".

Пізніше Садовий уточнив, що один чоловік у важкому стані. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження.

Фото: ДСНС Львівщини Наслідки російської атаки

Пошкоджені десятки житлових будинків.

"Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи", – написав Садовий у телеграмі.

Він написав, що також є інформація про загоряння у інших місцях, її перевіряють.

На місцях працюють всі профільні служби.

Фото: ДСНС Львівщини Наслідки російського обстрілу

Фото: ДСНС Львівщини Наслідки російського обстрілу

Оновлення. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив в ефірі "Суспільне. Студія", що зафіксували пошкодження в Залізничному районі міста. Постраждали 26 будинків.

"Це фактично вже третя атака за рік часу в ті самі будинки. Була 4 вересня в цей район — Міхновських, Олени Степанівни. Близько місяця тому – друга. І сьогодні вранці сталася третя атака. Постраждав також один садочок. Вибито понад 150 вікон. 10 дахів зруйновано", – сказав він.