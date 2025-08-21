На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Львові через російську атаку загинула людина, є травмовані (оновлено)

Пошкоджені десятки житлових будинків.

У Львові через російську атаку загинула людина, є травмовані (оновлено)
Наслідки російької атаки
Фото: телеграм Андрія Садового

У ніч на 21 серпня Росія атакувала Львів. За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані.

Про це повідомили начальник ОВА Максим Козицький, мер міста Андрій Садовий та "Суспільне". 

Пізніше Садовий уточнив, що один чоловік у важкому стані. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС Львівщини
Наслідки російської атаки

Пошкоджені десятки житлових будинків. 

"Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи", – написав Садовий у телеграмі. 

Він написав, що також є інформація про загоряння у інших місцях, її перевіряють. 

На місцях працюють всі профільні служби.

Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС Львівщини
Наслідки російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС Львівщини
Наслідки російського обстрілу

Оновлення. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив в ефірі "Суспільне. Студія", що зафіксували пошкодження в Залізничному районі міста. Постраждали 26 будинків. 

"Це фактично вже третя атака за рік часу в ті самі будинки. Була 4 вересня в цей район — Міхновських, Олени Степанівни. Близько місяця тому – друга. І сьогодні вранці сталася третя атака. Постраждав також один садочок. Вибито понад 150 вікон. 10 дахів зруйновано", – сказав він. 
