ВАКС присудив експосадовцю Нацполіції 7 років тюрми

Йдеться про ексначальника відділення Чернівецького районного управління поліції Володимира Митринюка.

Фото: Pixabay

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) присудив експосадовцю Нацполіції 7 років тюрми, повідомляє Центр протидії корупції. 

Володимира Митринюка викрили на підбурюванні громадянки до надання 40 тисяч євро. За ці гроші він начебто обіцяв домовитись із заступником начальника Слідчого управління Нацполіції в Чернівецькій області щодо непритягнення її до кримінальної відповідальності. 

Митринюка затримали «на гарячому» в липні 2023 року. 

Вирок ухвалила колегія у складі головуючої Оксани Олійник і суддів Ольги Саландяк та Катерини Широкої. 

Вирок може бути оскаржений до Апеляції ВАКС протягом 30 днів.
