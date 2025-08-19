Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) присудив експосадовцю Нацполіції 7 років тюрми, повідомляє Центр протидії корупції.

Володимира Митринюка викрили на підбурюванні громадянки до надання 40 тисяч євро. За ці гроші він начебто обіцяв домовитись із заступником начальника Слідчого управління Нацполіції в Чернівецькій області щодо непритягнення її до кримінальної відповідальності.

Митринюка затримали «на гарячому» в липні 2023 року.

Вирок ухвалила колегія у складі головуючої Оксани Олійник і суддів Ольги Саландяк та Катерини Широкої.

Вирок може бути оскаржений до Апеляції ВАКС протягом 30 днів.