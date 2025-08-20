КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Кардіолога приватного центру і його спільників підозрюють у встановленні фіктивих діагнозів

Вартість "послуг" становила 11 тисяч доларів.

Кардіолога приватного центру і його спільників підозрюють у встановленні фіктивих діагнозів
Один із учансиків схеми
Фото: Київська міська прокуратура

Повідомили про підозру кардіологу приватного центру та посереднику, які допомагали лікарям державних медзакладів заробляти гроші на встановленні військовозобов’язаним фіктивних діагнозів заради їх зняття з військового обліку.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Встановили, що підозрювані направили киянина до потрібних лікарів державних медичних установ, де чоловіка спочатку фіктивно лікували на стаціонарі, а потім вчили як потрібно дихати і на що скаржитися, щоб надалі отримати діагноз "астма, яка дала ускладнення на серце".

Загалом за усі "послуги" військовозобов’язаний мав заплатити $11 000. Свою ціну мало кожне направлення на консультацію, кожен етап "діагностики" та "лікування на стаціонарі". Під контролем правоохоронців чоловік заплатив $5 500 за первинний етап лікування.

Зрештою він отримав висновок про наявність проблем із серцем через бронхіальну астму. Отриманий діагноз та численні виписки з медичних установ надалі давали можливість військовозобов’язаному бути виключеним з військового обліку. 

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 354 КК України, а саме як пособництво в одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дії з використанням становища, яке займає працівник в установі, в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Встановлюються інші медичні працівники, причетні до підробки медичних документів та встановлення фіктивних діагнозів. 

  • Нещодавно правоохоронці провели понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. 
