До України повернули тіла 1000 загиблих, заявлених Росією як українські військові

Слідчі проведуть ідентифікацію. 

До України повернули тіла 1000 загиблих, заявлених Росією як українські військові
Повернення загиблих
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Facebook

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які, за твердженням Росії, належать українським військовим. Серед них п'ятеро загинули в полоні. Вони були в списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін.

Серед тих, чиї тіла повернули на Батьківщину, захисники з Донецького, Запорізького, Курського і Луганського напрямків. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", – йдеться у повідомленні. 

Під час попередніх обмінів були тіла російських солдатів, яких Росія видавала за українських. Деякі були вдягнуті в форму української армії. Для точної ідентифікації українська сторона проводить експертизи.
﻿
