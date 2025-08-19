8 років за гратами отримала колаборантка у Херсонській області

У 2022 році вона погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та зайняла посаду інспекторки колонії.

У Херсонській області колаборантка, яка зайняла посаду інспекторки колонії за окупаційної адміністрації, отримала 8 років ув’язнення.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Херсонський міський суд визнав винною у колабораційній діяльності колишню інспекторку “Дар’ївської виправної колонії №10”.

У 2022 році вона погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та зайняла посаду інспекторки колонії. Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її викрили та затримали.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Миколаївська обласна прокуратура.