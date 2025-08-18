Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​Двох мешканців Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії

Зокрема, двоє чоловіків поширювали ворожі наративи.

​Двох мешканців Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії
​Двох мешканців Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії
Фото: Поліція Харківщини

Співробітники поліції викрили двох чоловіків, яких підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Зазначається, що двоє 38-річних товаришів публічно виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію Росії проти України. Також вони поширювали ворожі наративи та були підписані на російські пропагандистські ресурси.

Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази протиправної діяльності.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
