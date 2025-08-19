СБУ оголосили заочну підозру генералу РФ, який віддав наказ вдарити по театру та пологовому відділенню в Маріуполі

Командувач 4-ї армії ВПС Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Гостєв наказав вдарити КАБами по пологовому відділенню і театру у Маріуполі.

СБУ зібрала нову доказову базу на командувача 4-ї армії ВПС Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Миколу Гостєва, який віддав наказ ударити КАБами по театру та пологовому відділенню в Маріуполі. Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру.

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, у березні 2022 року Гостєв віддав наказ ударити з повітря по центру Маріуполя. Як встановило розслідування, рашисти прицільно атакували будівлю пологового відділення міської лікарні № 3, житлові будинки та обласний драматичний театр.

Для здійснення ударів окупанти задіяли 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ (М2) та фронтові бомбардувальники Су-24М.

Під час повітряної атаки бойові літаки агресора прицільно вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру фугасними авіабомбами ФАБ-500.

Також за наказом російського генерала його підлеглі бомбардували житлову забудову у центральній частині Маріуполя.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Гостєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб)", — ідеться у повідомленні.

Триває розслідування, щоб знайти і покарати всіх воєнних злочинців РФ. Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.