Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 760 цілей росіян

Зокрема, уражено 27 артилерійських систем та 5 мінометів.

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 760 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Михайло Федоров

Впродовж доби 18-19 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 760 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 148 одиниць особового складу, з яких 92 – ліквідовано;
  • 31 одиницю автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
  • 27 артилерійських систем та 5 мінометів.

Крім того, було знищено 87 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 13 664 цілі, з яких 3 182 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 18-19 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 18-19 серпня
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies