​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 760 цілей росіян

Впродовж доби 18-19 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 760 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

148 одиниць особового складу, з яких 92 – ліквідовано;

31 одиницю автомобільної техніки та 19 мотоциклів;

27 артилерійських систем та 5 мінометів.

Крім того, було знищено 87 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 13 664 цілі, з яких 3 182 – особовий склад противника.