​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 760 цілей росіян

Впродовж доби 18-19 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 760 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 148 одиниць особового складу, з яких 92 – ліквідовано;
- 31 одиницю автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
- 27 артилерійських систем та 5 мінометів.
Крім того, було знищено 87 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.
Загалом у серпні знищено/уражено 13 664 цілі, з яких 3 182 – особовий склад противника.