На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ОВА: у Костянтинівці досі залишаються 6,8 тисячі жителів

Тільки за минулу добу ворог скинув на місто 10 фугасних авіабомб ФАБ-250.

Костянтинівка
Фото: Донецька ОВА

У прифронтовій Костянтинівці Донецької області попри щоденні обстріли РФ залишаються ще 6 800 жителів. Ситуація у місті дуже складна.

Про це заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"Ворог постійно обстрілює FPV-дронами та ствольною артилерією Костянтинівку. Тільки за минулу добу ворог скинув на місто 10 фугасних авіабомб ФАБ-250. У Костянтинівці зараз знаходиться 6800 людей, і це величезна кількість людей…Тобто люди виїжджають дуже повільно", — заявив Філашкін.

Філашкін нагадав, що у Костянтинівці припинила роботу Укрпошта, і тепер люди їздитимуть у Дружківку, щоб отримати грошові виплати.

"Обстановка у Костянтинівці дуже складна, тому вкотре наголошую, щоб люди виїжджали, поки ми – органи влади та підрозділи поліції — ще можемо допомогти людям", — додає очільник ОВА.
