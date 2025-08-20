ОВА: у Костянтинівці досі залишаються 6,8 тисячі жителів

Тільки за минулу добу ворог скинув на місто 10 фугасних авіабомб ФАБ-250.

У прифронтовій Костянтинівці Донецької області попри щоденні обстріли РФ залишаються ще 6 800 жителів. Ситуація у місті дуже складна.

Про це заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"Ворог постійно обстрілює FPV-дронами та ствольною артилерією Костянтинівку. Тільки за минулу добу ворог скинув на місто 10 фугасних авіабомб ФАБ-250. У Костянтинівці зараз знаходиться 6800 людей, і це величезна кількість людей…Тобто люди виїжджають дуже повільно", — заявив Філашкін.

Філашкін нагадав, що у Костянтинівці припинила роботу Укрпошта, і тепер люди їздитимуть у Дружківку, щоб отримати грошові виплати.

"Обстановка у Костянтинівці дуже складна, тому вкотре наголошую, щоб люди виїжджали, поки ми – органи влади та підрозділи поліції — ще можемо допомогти людям", — додає очільник ОВА.