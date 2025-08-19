На Миколаївщині посадовців підозрюють у розтраті понад 364 млн грн

Підготовлені клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Серед підозрюваних — міський голова, посадовці військової адміністрації, керівники та службові особи комунальних та державних підприємств, відділу освіти, очільники товариств. Сума завданих збитків – понад 364 млн грн.

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури повідомили про підозри 20 посадовцям у розтраті понад 364 млн грн, повідомляє Офіс генпрокурора.

Підозри у завданні збитків отримали посадовці військової адміністрації, міський голова, керівники та службові особи комунальних та держпідприємств.

