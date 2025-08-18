ЦПД: Росія згортає будівництво криголамів через дію західних санкцій

Через дію санкцій російський "Росморпорт" розірвав контракт із Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох криголамів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Мова йде про 95-метрові судна класу "Icebreaker7", які мали стати "новинкою" для Росії.

Як зазначають у ЦПД, передати готові замовлення планували ще торік, згодом перенесли на 2026-й, однак навіть розпочати повноцінне будування завод так і не спромігся.

Через відмову західних постачальників російський завод втратив доступ до критичних комплектуючих, які Росія не може самостійно виробляти.

За інформаціює ЦПД, проблеми Онезького заводу не виняток, а системна тенденція для всього сектору. "Російське суднобудування стрімко деградує: нещодавно стало відомо про скорочення 70% штату на хабаровському суднобудівному заводі через брак замовлень".

"Кремль намагається демонструвати "вєлічіє" та силу, проте реальна ситуація в рф свідчить про технологічну деградацію, фінансову нестабільність і системне згортання амбітних проєктів через загарбницьку війну в Україні", — зазначають у Центрі.