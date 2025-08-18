З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

ЦПД: Росія згортає будівництво криголамів через дію західних санкцій

Через дію санкцій "Росморпорт" розірвав контракт із Онезьким суднобудівним заводом.

ЦПД: Росія згортає будівництво криголамів через дію західних санкцій
Фото: ЦПД

Через дію санкцій російський "Росморпорт" розірвав контракт із Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох криголамів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Мова йде про 95-метрові судна класу "Icebreaker7", які мали стати "новинкою" для Росії. 

Як зазначають у ЦПД, передати готові замовлення планували ще торік, згодом перенесли на 2026-й, однак навіть розпочати повноцінне будування завод так і не спромігся.

Через відмову західних постачальників російський завод втратив доступ до критичних комплектуючих, які Росія не може самостійно виробляти. 

За інформаціює ЦПД, проблеми Онезького заводу не виняток, а системна тенденція для всього сектору. "Російське суднобудування стрімко деградує: нещодавно стало відомо про скорочення 70% штату на хабаровському суднобудівному заводі через брак замовлень".

"Кремль намагається демонструвати "вєлічіє" та силу, проте реальна ситуація в рф свідчить про технологічну деградацію, фінансову нестабільність і системне згортання амбітних проєктів через загарбницьку війну в Україні", — зазначають у Центрі.

  • Американські військові та Берегова охорона зафіксували одночасну появу п'яти китайських криголамних суден в Арктичному регіоні поблизу Аляски.
Теми: , , ,
﻿
