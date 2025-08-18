З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

​ГУР публікує дані про 42 судна тіньового флоту Росії і плавуче сховище "Лукойлу"

Аби обійти санкції Росія застосовує шахрайські схеми: використовує фальшиві прапори, створює фейкові морські реєстри з підробленими сайтами, підроблює реєстраційні документи. 

​ГУР публікує дані про 42 судна тіньового флоту Росії і плавуче сховище "Лукойлу"
Фото: ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило інформацію про 42 судна, що беруть участь в експорті підсанкційної російської та іранської нафти, викраденого українського зерна і вугілля з тимчасово окупованих територій, а також - у бункеруванні суден "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляється на сайті ГУР

Серед таких суден - плавуче сховище, яке використовується підсанкційною нафтовою компанією "Лукойл" у Каспійському морі для перевалки нафти на танкери "тіньового флоту".

"Під санкційним та дипломатичним тиском все більше держав скасовують або відмовляють у реєстрації під їх прапорами суден, причетних до обходу санкцій. У відповідь Росія застосовує шахрайські схеми: використовує фальшиві прапори, створює фейкові морські реєстри з підробленими сайтами, підроблює реєстраційні документи", - зазначили в ГУР.

За даними Міжнародної морської організації, понад 300 суден у світі ходять під фальшивими прапорами та з підробленими документами. Для протидії цим зловживанням на порталі War&Sanctions створено новий функціонал, що відображає підроблені реєстраційні дані суден. Наразі тут опубліковано інформацію щодо понад 100 танкерів російського та іранського "тіньового флоту", які використовують фальшиві прапори Панами, Малаві, Коморських островів, Гвінеї, Палау та інших країн.

"На всі такі судна має поширюватись повна заборона на будь-які операції з ними: обслуговування, заходи в порти, територіальні води, вільні економічні зони і міжнародні протоки. Країни прапору та IMO мають посилити контроль, виявляти порушників і своєчасно інформувати міжнародну спільноту", - наголосили в ГУР.

  • Тіньовий флот Росії - це група танкерів, які використовуються для обходу санкцій, запроваджених проти Росії через вторгнення в Україну, зокрема, для експорту нафти та нафтопродуктів. Ці судна допомагають Росії та Ірану доставляти нафту, зокрема до Китаю та Індії, обходячи обмеження, встановлені країнами G7+. 
  • Станом на сьогодні розділ “Морські судна” порталу War&Sanctions містить дані вже про понад 1000 суден та 155 капітанів, причетних до перевезення зброї, викраденої продукції з ТОТ, обході санкцій та іншій протиправній діяльності.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies