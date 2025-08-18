​ГУР публікує дані про 42 судна тіньового флоту Росії і плавуче сховище "Лукойлу"

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило інформацію про 42 судна, що беруть участь в експорті підсанкційної російської та іранської нафти, викраденого українського зерна і вугілля з тимчасово окупованих територій, а також - у бункеруванні суден "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляється на сайті ГУР.

Серед таких суден - плавуче сховище, яке використовується підсанкційною нафтовою компанією "Лукойл" у Каспійському морі для перевалки нафти на танкери "тіньового флоту".

"Під санкційним та дипломатичним тиском все більше держав скасовують або відмовляють у реєстрації під їх прапорами суден, причетних до обходу санкцій. У відповідь Росія застосовує шахрайські схеми: використовує фальшиві прапори, створює фейкові морські реєстри з підробленими сайтами, підроблює реєстраційні документи", - зазначили в ГУР.

За даними Міжнародної морської організації, понад 300 суден у світі ходять під фальшивими прапорами та з підробленими документами. Для протидії цим зловживанням на порталі War&Sanctions створено новий функціонал, що відображає підроблені реєстраційні дані суден. Наразі тут опубліковано інформацію щодо понад 100 танкерів російського та іранського "тіньового флоту", які використовують фальшиві прапори Панами, Малаві, Коморських островів, Гвінеї, Палау та інших країн.

"На всі такі судна має поширюватись повна заборона на будь-які операції з ними: обслуговування, заходи в порти, територіальні води, вільні економічні зони і міжнародні протоки. Країни прапору та IMO мають посилити контроль, виявляти порушників і своєчасно інформувати міжнародну спільноту", - наголосили в ГУР.