Даніель "Куба" Кітонє став новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія".

Про це повідомила пресслужба бигади.

На урочистій церемонії бойовий прапор бригади новому комбригу передав Максим "Альтаїр" Голубок, начальник штабу – перший заступник командира корпусу "Хартія".

"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", - заявив у першій промові Кітонє.

Кітонє 42 роки, з березня 2024 року він був командиром 2-го батальйону "Хартії".

Із квітня 2025 року посаду командира 2-го корпусу "Хартії" обіймає перший комбриг "Хартії" Ігор "Корнет" Оболєнський.

Фото: Хартія

15 квітня НГУ створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).