Уночі Росія атакувала балістичними ракетами і більш ніж 90 БпЛА. Є влучання в 20 локаціях

Захисникам вдалося збити одну з двох ракет і знешкодити понад 60 дронів.

У ніч на 20 серпня захисники України знешкодили одну балістичну ракету та 62 БпЛА. Загалом ворог використав дві балістичні ракети Іскандер-М (з території Криму), 93 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори з російської і окупованої території.

Зафіксовано влучання ракети і ударних дронів у 20 локаціях. Про це повідомили Повітряні сили.

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, – розповіли в Повітряних силах.