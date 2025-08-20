«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Уночі Росія атакувала балістичними ракетами і більш ніж 90 БпЛА. Є влучання в 20 локаціях

Захисникам вдалося збити одну з двох ракет і знешкодити понад 60 дронів. 

Уночі Росія атакувала балістичними ракетами і більш ніж 90 БпЛА. Є влучання в 20 локаціях
Фото: Повітряні сили в Telegram

У ніч на 20 серпня захисники України знешкодили одну балістичну ракету та 62 БпЛА. Загалом ворог використав дві балістичні ракети Іскандер-М (з території Криму), 93 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори з російської і окупованої території. 

Зафіксовано влучання ракети і ударних дронів у 20 локаціях. Про це повідомили Повітряні сили

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, – розповіли в Повітряних силах.

  • В Одеській області росіяни атакували паливно-енергетичну та іншу інфраструктуру. Відомо про щонайменше одного пораненого, пожежі та руйнування. Серед потерпілих населених пунктів – Ізмаїл.
  • Є пошкодження і в Сумській області, в Охтирському районі. 
