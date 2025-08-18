В Іспанії та Португалії загинули двоє рятувальників, які гасили лісові пожежі

Двоє пожежників загинули в Іспанії та Португалії, які боролися з лісовими пожежами на Піренейському півострові, пише France24 з посиланням місцеву владу.

Обидві жертви загинули в дорожньо-транспортних пригодах, внаслідок чого кількість загиблих протягом двох тижнів досягла двох у Португалії та чотирьох в Іспанії.

“Іспанія вже третій тиждень перебуває в стані тривоги через спеку, а служби екстреної допомоги за підтримки спеціалізованих армійських підрозділів борються з пожежами на північному заході та заході країни”, ‒ зазначає видання.

Регіональний уряд Кастилії та Леона, на північному заході Іспанії, повідомив, що один пожежник загинув, коли його вантажівка перекинулася на крутій лісовій дорозі.

“З невідомої причини транспортний засіб наблизився до насипу та перекинувся, впавши з крутого схилу”, – йдеться у повідомленні.

За даними Європейської системи інформації про лісові пожежі (EFFIS), пожежі у всій Іспанії за останні дні знищили понад 70 000 гектарів землі ‒ це трохи менше половини загальної площі лісових пожеж цього року.

“Такого пожежонебезпечного стану у нас не було вже 20 років. Пожежі мають особливі характеристики внаслідок зміни клімату та цієї величезної спеки”, – сказала міністерка оборони Маргарита Роблес радіостанції Cadena SER.

Роблес зазначила, що ситуація навряд чи покращиться, доки спека, під час якої температура досягала 45 градусів Цельсія, не почне спадати в понеділок увечері або у вівторок.

Більше про пожежі у Португалії

Сусідня Португалія також намагається загасити пожежі по всій країні, і обидві країни звернулися за допомогою до Європейського Союзу.

Президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза заявив, що в неділю загинув пожежник, а двоє його колег отримали серйозні поранення. Останній смертельний випадок стався після того, як колишній мер міста Гуарда на сході країни загинув під час гасіння пожежі в п'ятницю.

У понеділок вранці близько 2000 пожежників були розгорнуті у північному та центральному регіонах Португалії, приблизно половину мобілізували для боротьби з вогнем у місті Арганіл.

У Португалії з початку року було знищено майже 185 000 гектарів землі, Лісабон очікує прибуття двох літаків з водяним бомбардуванням, щоб допомогти пожежним командам на місцях.