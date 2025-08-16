Bloomberg: російські хакери роками мали доступ до судових документів у США та викрадали секретні файли

Хакери, які працюють на російську владу, роками мали доступ до судової документації США та крали конфіденційні документи, пише Bloomberg із посиланням на джерела та відповідний звіт, з яким ознайомилось видання.

Згідно зі звітом, зловмисники мали доступ до інформації, яка мала бути захищеною, протягом кількох років. Вони отримали доступ, використовуючи вкрадені облікові дані користувачів та вразливість кібербезпеки на застарілому сервері, що використовується федеральною судовою системою.

Зловмисників ідентифікувати не вдалося. Але слідчі знайшли докази того, що це була російська державна хакерська група.Точно незрозуміло, коли хакери вперше проникли в систему та коли суди дізналися про це. Минулої осені судова система найняла фірму з кібербезпеки, щоб допомогти розв'язати цю проблему, кажуть джерела.

Роки доступу зловмисників до засекречених судових протоколів викликають занепокоєння щодо того, скільки чутливих справ і розслідувань могли бути скомпрометовані. Це також викликає питання про те, коли судова система дізналася про порушення та як вона відреагувала.

Хакери атакували засекречені документи щодо шпигунства та інших делікатних справ, зокрема тих, що стосуються шахрайства, відмивання грошей та агентів іноземних урядів. Такі записи часто містять конфіденційну інформацію, яка, потрапивши в чужі руки, може бути використана для компрометації кримінальних розслідувань та розслідувань національної безпеки або для ідентифікації осіб, які надають інформацію правоохоронним органам.