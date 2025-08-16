Туск: "Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що битва за майбутнє України та європейську безпеку досягла "вирішальної фази", і закликав Захід зберегти єдність у своїй опозиції до Володимира Путіна, якого він назвав "хитрим та безжальним".

Про це польський прем'єр написав у соцмемережі Х.

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів себе як хитрий та безжальний гравець", – зазначив він.

За словами Туска, збереження єдності всього Заходу має вирішальне значення.

