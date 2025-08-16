Туск: "Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що битва за майбутнє України та європейську безпеку досягла "вирішальної фази", і закликав Захід зберегти єдність у своїй опозиції до Володимира Путіна, якого він назвав "хитрим та безжальним".
Про це польський прем'єр написав у соцмемережі Х.
"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів себе як хитрий та безжальний гравець", – зазначив він.
За словами Туска, збереження єдності всього Заходу має вирішальне значення.
Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2025
Що відбувається
- Учора в штаті Аляска відбулася перша за час повномасштабної війни зустріч американського і російського президентів. Владімір Путін і Дональд Трамп мали майже тригодинні переговори, участь у яких також брали їхні найближчі радники і посадовці. За підсумками розмови, яку Трамп назвав продуктивною, конкретних заяв про прогрес у закінченні війни не озвучили.
- Трамп у інтерв'ю після зустрічі сказав, що вони "близькі" до угоди, але що рішення ухвалюватиме Володимир Зеленський.
- Путін, як завжди, заявив, що для завершення "конфлікту" він жадає усунення "першопричин".
- Після цього Володимир Зеленський поговорив телефоном із Дональдом Трампом, і назвав цю розмову змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів. Дзвінок тривав понад півтори години, з них година – безпосередньо між президентами України і США. Україна знову підтвердила, що готова до продуктивної роботи заради миру.
- Пізніше лідери ЄС оприлюднили спільну заяву на підтримку України. Вони наголосили, що готові співпрацювати з Трампом і Зеленським щодо проведення тристороннього саміту за підтримки Європи і висловилися за гарантії безпеки для Києва.
- У понеділок Володимир Зеленський полетить до США на переговори із Трампом.