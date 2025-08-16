Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

Туск: "Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу"

Він назвав Путіна хитрим і безжальним. 

Туск: "Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу"
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що битва за майбутнє України та європейську безпеку досягла "вирішальної фази", і закликав Захід зберегти єдність у своїй опозиції до Володимира Путіна, якого він назвав "хитрим та безжальним".

Про це польський прем'єр написав у соцмемережі Х.

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів себе як хитрий та безжальний гравець", – зазначив він.

За словами Туска, збереження єдності всього Заходу має вирішальне значення.

Що відбувається

  • Учора в штаті Аляска відбулася перша за час повномасштабної війни зустріч американського і російського президентів. Владімір Путін і Дональд Трамп мали майже тригодинні переговори, участь у яких також брали їхні найближчі радники і посадовці. За підсумками розмови, яку Трамп назвав продуктивною, конкретних заяв про прогрес у закінченні війни не озвучили.
  • Трамп у інтерв'ю після зустрічі сказав, що вони "близькі" до угоди, але що рішення ухвалюватиме Володимир Зеленський. 
  • Путін, як завжди, заявив, що для завершення "конфлікту" він жадає усунення "першопричин". 
  • Після цього Володимир Зеленський поговорив телефоном із Дональдом Трампом, і назвав цю розмову змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів. Дзвінок тривав понад півтори години, з них година – безпосередньо між президентами України і США. Україна знову підтвердила, що готова до продуктивної роботи заради миру.
  • Пізніше лідери ЄС оприлюднили спільну заяву на підтримку України. Вони наголосили, що готові співпрацювати з Трампом і Зеленським щодо проведення тристороннього саміту за підтримки Європи і висловилися за гарантії безпеки для Києва.
  • У понеділок Володимир Зеленський полетить до США на переговори із Трампом. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies