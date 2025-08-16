Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Каллас: Європа підтримуватиме Україну, працюючи над 19 пакетом санкцій ЄС проти Росії

«Росія не має наміру найближчим часом завершувати цю війну», - заявила глава євродипломатії.

Каллас: Європа підтримуватиме Україну, працюючи над 19 пакетом санкцій ЄС проти Росії
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Євросоюз буде підтримути Україну, демонструючи це новими пакетами санкцій проти РФ.

Як заявила глава євродипломатії Кая Каллас, ідеться про роботу над 19-им пакетом санкцій.

«Європа й надалі підтримуватиме Україну, зокрема шляхом роботи над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Європейська безпека не підлягає переговорам. Справжня першопричина війни полягає в імперіалістичній зовнішній політиці Росії, а не у вигаданому дисбалансі європейської архітектури безпеки», - написала Каллас на своїй сторінці у соцмережі Х.

Дипломатка ЄС відзначила, що «рішучість президента Трампа укласти мирну угоду є життєво важливою» і що «ЄС та наші європейські партнери працювали над координацією з президентом Трампом перед зустріччю на Алясці».

«Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру найближчим часом завершувати цю війну. Москва не припинить війну, доки не усвідомить, що не може її продовжувати», - наголосила Каллас.

  • Трамп погрожував Росії перед зустріччю з Путіним новими санкціями. Але навіть не отримавши бажаного результату від перемовин наразі про них мова не йде.
  • Тим часом днями президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії.
  • 16 серпня у спільній заяві лідери ЄС теж наголосили на посилення санкцій проти РФ.
