Каллас: Європа підтримуватиме Україну, працюючи над 19 пакетом санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз буде підтримути Україну, демонструючи це новими пакетами санкцій проти РФ.

Як заявила глава євродипломатії Кая Каллас, ідеться про роботу над 19-им пакетом санкцій.

«Європа й надалі підтримуватиме Україну, зокрема шляхом роботи над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Європейська безпека не підлягає переговорам. Справжня першопричина війни полягає в імперіалістичній зовнішній політиці Росії, а не у вигаданому дисбалансі європейської архітектури безпеки», - написала Каллас на своїй сторінці у соцмережі Х.

Дипломатка ЄС відзначила, що «рішучість президента Трампа укласти мирну угоду є життєво важливою» і що «ЄС та наші європейські партнери працювали над координацією з президентом Трампом перед зустріччю на Алясці».

«Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру найближчим часом завершувати цю війну. Москва не припинить війну, доки не усвідомить, що не може її продовжувати», - наголосила Каллас.