Голова ПА НАТО: ЄС має якомога швидше прийняти Україну

Крім того, двері Альянсу також мають залишатися відчиненими.

Потрібно максимально тиснути на Росію, щоб зупинити війну, а Україну прийняти в ЄС і не відкидати для неї можливість вступити в НАТО.

Таку заяву зробив президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло.

«Після зустрічі президентів Трампа і Путіна в Алясці потрібна максимальна рішучість і тиск, щоб зупинити війну агресії Росії та досягти справедливого й тривалого миру через силу. Росія нарешті повинна зробити конкретні кроки до миру, до якого неодноразово прагнула», - наголосив Перестрелло.

Він підкреслив, що «те, що відбудеться далі, визначить майбутнє України, Європи та євроатлантичного простору» і додав, що «нічого щодо України не можна вирішувати без участі України та за підтримки решти Європи».

Очільник ПА НАТО заявив також, що усі партнери нашої держави повинні надати сильні гарантії безпеки, щоб «захистити країну від подальших раундів російської агресії».

«ЄС має якомога швидше прийняти Україну, а двері НАТО також мають залишатися відчиненими. Парламентська асамблея НАТО залишатиметься непохитною у повній підтримці України», - запевнив Перестрелло.