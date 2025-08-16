Голова ПА НАТО: ЄС має якомога швидше прийняти Україну

Потрібно максимально тиснути на Росію, щоб зупинити війну, а Україну прийняти в ЄС і не відкидати для неї можливість вступити в НАТО.
Таку заяву зробив президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло.
«Після зустрічі президентів Трампа і Путіна в Алясці потрібна максимальна рішучість і тиск, щоб зупинити війну агресії Росії та досягти справедливого й тривалого миру через силу. Росія нарешті повинна зробити конкретні кроки до миру, до якого неодноразово прагнула», - наголосив Перестрелло.
Він підкреслив, що «те, що відбудеться далі, визначить майбутнє України, Європи та євроатлантичного простору» і додав, що «нічого щодо України не можна вирішувати без участі України та за підтримки решти Європи».
Очільник ПА НАТО заявив також, що усі партнери нашої держави повинні надати сильні гарантії безпеки, щоб «захистити країну від подальших раундів російської агресії».
«ЄС має якомога швидше прийняти Україну, а двері НАТО також мають залишатися відчиненими. Парламентська асамблея НАТО залишатиметься непохитною у повній підтримці України», - запевнив Перестрелло.
- 15 серпня Дональд Трамп вперше за повномасштабну війну приймав у своїй країні Путіна. Зустріч пройшла на військовій базі в Алясці.
- Згодом американський президент сказав, що угоди з одного з найважливіших питань досягнути не вдалося. Водночас він позитивно оцінив перемовини.
- Опісля з’явилася спільна заява лідерів ЄС, у якій вони наголосили на підтримці України і непорушності її кордонів. Меседж пролунав на тлі публікацій західних медіа про те, що Трамп нібито виступає за «обмін територіями», тобто Україна має поступитися Росії чотирма областями.