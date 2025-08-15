Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГУР: КНДР постачає зброю Росії морським, залізничним і повітряним шляхами

Лише у липні російські морські судна доставили з Північної Кореї 7,4 тис. тонн військової продукції.

Фото: EPA/UPG

КНДР постачає Росії боєприпаси та балістичні ракети морським, залізничним і повітряним шляхами. 

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише LIGA.net.

У ГУР зазначають, що морські перевезення здійснюються через російські порти Владивосток і Находка. До перевезень морем залучаються російські судна "Lady R", "Мария", "Майя-1" та "Ангара", які доставляють вантажі з порту Раджин (КНДР) до Владивостока й Находки (РФ).

Залізничний маршрут проходить через прикордонну станцію Хасан у Росії. За даними розвідки, з січня 2024 року діє постійне сполучення КНДР – РФ через станцію Хасан, яким надходить переважно артилерійське озброєння.

Повітряний маршрут використовують для прихованого постачання ракет малої дальності KN-23/24 з Пхеньяна до Владивостока.

Серед переданого озброєння – артилерійські снаряди, реактивні снаряди до систем залпового вогню й балістичні ракети, зокрема типу "Хвасон-11", які Росія застосовувала для ударів по Україні.

У ГУР також повідомили, що з червня 2023 року Росія отримала від КНДР до 150 балістичних ракет KN-23/24 та близько 6,5 млн одиниць артилерійських боєприпасів.

Крім того, Північна Корея передала Росії дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) калібру 600 мм, до 120 РСЗВ калібру 240 мм і до 170 РСЗВ калібру 107 мм.

Також Росія отримала близько 190 самохідних артилерійських установок калібрів 170 мм і 122 мм, близько 100 гаубиць калібру 122 мм та до 100 мінометів калібру 140 мм. Окрім цього, були передані інші види продукції військового й подвійного призначення.

У липні 2025 року російські морські судна доставили з КНДР 7,4 тис. тонн військової продукції. Це становить близько 135 тис. одиниць 122-мм та 152-мм боєприпасів для ствольної та реактивної артилерії.
