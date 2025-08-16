Президент США на Алясці передав Путіну лист від Меланії Трамп про викрадених Росією українських дітей

Про існування листа раніше не повідомлялося.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним передав йому лист від своєї дружини Меланії про викрадених Росією українських дітей, пише Reuters з посиланням на чиновників Білого дому.

Як відомо, Трамп особисто передав Путіну листа від Меланії під час переговорів. Сама ж Меланія Трамп не була присутня під час поїздки.

Чиновники не розповіли про зміст листа, відомо лише, що в ньому згадувалося про викрадення Росією українських дітей і їхнє тяжке становище.

У Bring Kids Back UA висловили вдячність Меланії Трамп за турботу про долю українських дітей. "Глибока вдячність першій леді США за щиру турботу про долю українських дітей. Кожне слово підтримки наближає їх до їхніх родин", – ідеться у повідомленні.

У штаті Аляска на військовій базі в місті Анкорідж відбулася зустріч американського президента Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним. Зустріч у форматі "три на три" (президенти з найближчими радниками і посадовцями) зайняла близько 2:45 годин.