​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаСвіт

Президент США на Алясці передав Путіну лист від Меланії Трамп про викрадених Росією українських дітей

Про існування листа раніше не повідомлялося.

Президент США на Алясці передав Путіну лист від Меланії Трамп про викрадених Росією українських дітей
Перша леді США Меланія Трамп спостерігає за виступом Дональда Трампа , Вашингтон 25 квітня 2025 р.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним передав йому лист від своєї дружини Меланії про викрадених Росією українських дітей, пише Reuters з посиланням на чиновників Білого дому.

Як відомо, Трамп особисто передав Путіну листа від Меланії під час переговорів. Сама ж Меланія Трамп не була присутня під час поїздки.

Чиновники не розповіли про зміст листа, відомо лише, що в ньому згадувалося про викрадення Росією українських дітей і їхнє тяжке становище. 

Про існування листа раніше не повідомлялося.

У Bring Kids Back UA висловили вдячність Меланії Трамп за турботу про долю українських дітей. "Глибока вдячність першій леді США за щиру турботу про долю українських дітей. Кожне слово підтримки наближає їх до їхніх родин", – ідеться у повідомленні.

  • У штаті Аляска на військовій базі в місті Анкорідж відбулася зустріч американського президента Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним. Зустріч у форматі "три на три" (президенти з найближчими радниками і посадовцями) зайняла близько 2:45 годин.
  • Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Владіміром Путіним сказав, що прогресу з найважливішого питання досягнути не вдалося. Але він сподівається виправити це в майбутньому. Зустріч із російським диктатором Трамп оцінив на "10 з 10" і заявив, що скасовує жорсткі санкції проти Росії.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies