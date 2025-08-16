Туск: європейські лідери підготували спільну заяву щодо результатів зустрічі Трампа і Путіна

Європейські лідери підготували спільну заяву щодо результатів зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і Владіміром Путіним на Алясці.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Дискусія між європейськими лідерами, під час якої було оцінено заяву президента Трампа та результати зустрічі на Алясці, завершилася. Разом з Макроном, Мерцом, Стармером, Мелоні ми вислухали думку Зеленського і підготували спільну заяву", – ідеться у повідомленні.