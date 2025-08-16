Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСвіт

Туск: європейські лідери підготували спільну заяву щодо результатів зустрічі Трампа і Путіна

Лідери Польщі, Франції, Німеччини, Британії та Італії підготували спільну заяву.

Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Європейські лідери підготували спільну заяву щодо результатів зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і Владіміром Путіним на Алясці.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Дискусія між європейськими лідерами, під час якої було оцінено заяву президента Трампа та результати зустрічі на Алясці, завершилася. Разом з Макроном, Мерцом, Стармером, Мелоні ми вислухали думку Зеленського і підготували спільну заяву", – ідеться у повідомленні.
