“Репортери без кордонів” відреагували на внесення до списку “небажаних організацій” в Росії

У організації запевнили, що таке рішення не змусить їх замовкнути.

“Репортери без кордонів” відреагували на внесення до списку “небажаних організацій” в Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

“Репортери без кордонів” засудили внесення організації  до списку “небажаних організацій” в Росії.

“Оголосивши “Репортерів без кордонів”, організацію, яка виступає за свободу преси в усьому світі, небажаною, Кремль надсилає чіткий сигнал: будь-хто, хто працює над викриттям російської цензури та пропаганди, буде кримінально підданий”, – сказала виконавчий директор організації Аня Остерхаус. 

Вона запевнила, що таке рішення не змусить їх замовкнути, і “Репортери без кордонів” продовжуватимуть документувати та засуджувати дії Кремля проти свободи преси та інформації. 

“Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб притягнути до відповідальності винних у злочинах проти журналістів у Росії та Україні”, - наголосила Остерхаус.

У організації запевнили, що немає жодних конкретних обґрунтувань для включення “Репортерів без кордонів” до списку, і жоден співробітник “Репортерів без кордонів” не був повідомлений заздалегідь. 

Втім, як організація, “Репортери без кордонів” не були присутні на території Росії. 

“Репортери без кордонів” нагадали, що з лютого 2022 року допомогли майже 250 російським медіа-працівникам, що перебувають під загрозою, потрапити до безпечної Німеччини.
