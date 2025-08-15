Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

Трамп провів розмову з "високоповажним президентом Білорусі" Лукашенком

Вона відбулася за декілька годин до зустрічі з Владіміром Путіним на Алясці. 

Трамп провів розмову з "високоповажним президентом Білорусі" Лукашенком

Американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком. Він у дописі в Truth Social назвав його "високоповажним президентом Білорусі" та додав, що подякував йому за звільнення 16 політичних в'язнів. 

За словами Трампа, вони обговорили звільнення ще 1300 в'язнів. Трамп оцінив розмову як "дуже хорошу". 

"Ми обговорили багато тем, включно з візитом президента Путіна на Аляску. Чекаю з нетерпінням на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", – написав Трамп. 

Після виборів у Білорусі 2020 року, що супроводжувалися протестами громадян у зв'язку зі звинуваченнями в підтасовці результатів, демократичний світ відмовився визнавати Лукашенка обраним президентом. Палата представників США ухвалювала законопроєкт про невизнання Лукашенка президентом. 

Лукашенко розправився зі своїми політичними опонентами й кинув за ґрати багатьох політиків, активістів й представників громадянського суспільства. Після сфальсифікованих виборів Білорусь переважно перебувала за полями міжнародної політики і підтримувала тісні зв'язки з Росією. У зв'язку з допомогою Білорусі росіянам на початку повномасштабного вторгнення проти країни вживали додаткових санкцій.

Минулого місяця до Лукашенка в Білорусь літав спецпредставник США Кіт Келлог. Після цього з білоруських в'язниць звільнили частину політичних в'язнів, зокрема одного з головних опонентів Лукашенка – Сергія Тихановського. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies