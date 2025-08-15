Трамп провів розмову з "високоповажним президентом Білорусі" Лукашенком

Вона відбулася за декілька годин до зустрічі з Владіміром Путіним на Алясці.

Американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком. Він у дописі в Truth Social назвав його "високоповажним президентом Білорусі" та додав, що подякував йому за звільнення 16 політичних в'язнів.

За словами Трампа, вони обговорили звільнення ще 1300 в'язнів. Трамп оцінив розмову як "дуже хорошу".

"Ми обговорили багато тем, включно з візитом президента Путіна на Аляску. Чекаю з нетерпінням на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", – написав Трамп.

Після виборів у Білорусі 2020 року, що супроводжувалися протестами громадян у зв'язку зі звинуваченнями в підтасовці результатів, демократичний світ відмовився визнавати Лукашенка обраним президентом. Палата представників США ухвалювала законопроєкт про невизнання Лукашенка президентом.

Лукашенко розправився зі своїми політичними опонентами й кинув за ґрати багатьох політиків, активістів й представників громадянського суспільства. Після сфальсифікованих виборів Білорусь переважно перебувала за полями міжнародної політики і підтримувала тісні зв'язки з Росією. У зв'язку з допомогою Білорусі росіянам на початку повномасштабного вторгнення проти країни вживали додаткових санкцій.

Минулого місяця до Лукашенка в Білорусь літав спецпредставник США Кіт Келлог. Після цього з білоруських в'язниць звільнили частину політичних в'язнів, зокрема одного з головних опонентів Лукашенка – Сергія Тихановського.