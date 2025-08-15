Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Китай затримав для допиту другого топ-дипломата

Сунь Хайян, віцеміністерку міжнародного відділу Комуністичної партії, затримали на початку серпня. У той же час на допит затримали її начальника Лю Цзяньчао.

ЗМІ: Китай затримав для допиту другого топ-дипломата
Лю Цзяньчао, керівник Міжнародного відділу Комуністичної партії Китаю
Фото: EPA/UPG

Китай затримав високопоставленого дипломата для допиту у зв'язку з розслідуванням справи ключового посадовця уряду.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Reuters.

Сунь Хайян, колишню посолку в Сінгапурі, а нині віцеміністерку міжнародного відділу Комуністичної партії, затримали на початку серпня. У той же час на допит затримали її начальника Лю Цзяньчао.

Причини затримання Сунь та Лю незрозумілі. Міністерство закордонних справ та міжнародний департамент Китаю не відповіли на запити про коментарі.

Водночас китайськомовна газета Сінгапуру “Lianhe Zaabao” повідомила, що Сунь наразі працює у звичайному режимі.

Нещодавні події у зовнішньополітичному істеблішменті країни відбуваються на тлі спроб президента Сі Цзиньпіна позиціонувати Китай як надійнішого партнера, ніж США за часів Дональда Трампа. Очікувалося, що Лю з часом замінить Ван І на посаді головного дипломата Пекіна. Вана повторно призначили міністром закордонних справ у липні 2023 року після того, як Цінь Гана раптово усунули менше ніж через рік після його перебування на посаді.

На офіційному вебсайті Міжнародного відділу зазначено, що остання публічна активність Лю відбулася 29 липня, коли він зустрівся з місцевими чиновниками в Алжирі. Остання публічна активність Сунь зафіксована 31 липня на форумі через відеодзвінок. Обидва чиновники досі входять до керівництва дипломатичного відділу Комуністичної партії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies