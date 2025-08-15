ЗМІ: Китай затримав для допиту другого топ-дипломата

Сунь Хайян, віцеміністерку міжнародного відділу Комуністичної партії, затримали на початку серпня. У той же час на допит затримали її начальника Лю Цзяньчао.

Китай затримав високопоставленого дипломата для допиту у зв'язку з розслідуванням справи ключового посадовця уряду.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Reuters.

Сунь Хайян, колишню посолку в Сінгапурі, а нині віцеміністерку міжнародного відділу Комуністичної партії, затримали на початку серпня. У той же час на допит затримали її начальника Лю Цзяньчао.

Причини затримання Сунь та Лю незрозумілі. Міністерство закордонних справ та міжнародний департамент Китаю не відповіли на запити про коментарі.

Водночас китайськомовна газета Сінгапуру “Lianhe Zaabao” повідомила, що Сунь наразі працює у звичайному режимі.

Нещодавні події у зовнішньополітичному істеблішменті країни відбуваються на тлі спроб президента Сі Цзиньпіна позиціонувати Китай як надійнішого партнера, ніж США за часів Дональда Трампа. Очікувалося, що Лю з часом замінить Ван І на посаді головного дипломата Пекіна. Вана повторно призначили міністром закордонних справ у липні 2023 року після того, як Цінь Гана раптово усунули менше ніж через рік після його перебування на посаді.

На офіційному вебсайті Міжнародного відділу зазначено, що остання публічна активність Лю відбулася 29 липня, коли він зустрівся з місцевими чиновниками в Алжирі. Остання публічна активність Сунь зафіксована 31 липня на форумі через відеодзвінок. Обидва чиновники досі входять до керівництва дипломатичного відділу Комуністичної партії.