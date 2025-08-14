Панамський канал планує оголосити тендер на будівництво та експлуатацію двох портів

У своїй інавгураційній промові у січні президент США заявив, що влада Панами не виконує обов'язки з управління Панамським каналом, і США відновлять контроль над ним. Трамп звинуватив панамську владу в тому, що вона стягує з американських суден, кораблів ВМС США занадто велике мито за прохід, а також у порушенні Панамою договору, підписаного, коли США передавали їй управління каналом. Ішлося про вплив Китаю на канал.