У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Панамський канал планує оголосити тендер на будівництво та експлуатацію двох портів

Тендер може відбутись у першому кварталі наступного року.

Панамський канал
Фото: EPA/UPG

Панамський канал планує розширення інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Панамський канал незабаром розпочне консультації з потенційно зацікавленими компаніями, щоб розпочати в першому кварталі наступного року конкурентний тендер, що пропонує два нові порти для будівництва та експлуатації в його зоні”, - йдеться у повідомленні.

  • У своїй інавгураційній промові у січні президент США заявив, що влада Панами не виконує обов'язки з управління Панамським каналом, і США відновлять контроль над ним. Трамп звинуватив панамську владу в тому, що вона стягує з американських суден, кораблів ВМС США занадто велике мито за прохід, а також у порушенні Панамою договору, підписаного, коли США передавали їй управління каналом. Ішлося про вплив Китаю на канал.

  • Раніше Трамп уже заявляв про повернення Панамського каналу США, якщо ситуація з оплатою не зміниться. Він також говорив, що обговорює питання про канал із панамською владою, не виключивши застосування сили для повернення каналу.

  • Президент Панами Хосе Муліно заявив, що звернеться до Радбезу ООН, якщо Трамп знову говоритиме про повернення Панамського каналу.

  • Два великі порти поблизу Панамського каналу, власником яких є підприємець з Гонконгу Лі Ка-шинг, власник компанії Hutchison, перейдуть під контроль американських компаній.
