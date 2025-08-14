Панамський канал планує оголосити тендер на будівництво та експлуатацію двох портів

Панамський канал планує розширення інфраструктури.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.
“Панамський канал незабаром розпочне консультації з потенційно зацікавленими компаніями, щоб розпочати в першому кварталі наступного року конкурентний тендер, що пропонує два нові порти для будівництва та експлуатації в його зоні”, - йдеться у повідомленні.
-
У своїй інавгураційній промові у січні президент США заявив, що влада Панами не виконує обов'язки з управління Панамським каналом, і США відновлять контроль над ним. Трамп звинуватив панамську владу в тому, що вона стягує з американських суден, кораблів ВМС США занадто велике мито за прохід, а також у порушенні Панамою договору, підписаного, коли США передавали їй управління каналом. Ішлося про вплив Китаю на канал.
-
Раніше Трамп уже заявляв про повернення Панамського каналу США, якщо ситуація з оплатою не зміниться. Він також говорив, що обговорює питання про канал із панамською владою, не виключивши застосування сили для повернення каналу.
-
Президент Панами Хосе Муліно заявив, що звернеться до Радбезу ООН, якщо Трамп знову говоритиме про повернення Панамського каналу.
- Два великі порти поблизу Панамського каналу, власником яких є підприємець з Гонконгу Лі Ка-шинг, власник компанії Hutchison, перейдуть під контроль американських компаній.