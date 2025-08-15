«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Хунта Малі заявила, що запобігла державному перевороту. Заарештували військових і француза

Серед затриманих був генерал Абас Дембеле, колишній губернатор центрального регіону Мопті Малі.

Хунта Малі заявила, що запобігла державному перевороту. Заарештували військових і француза
Генерал Абас Дембеле, Малі
Фото: La Voix de Mopti

Військовий уряд Малі заявив, що запобіг спробі державного перевороту та заарештував кількох високопоставлених армійських офіцерів та громадянина Франції, підозрюваного у змові з метою дестабілізації хунти.

Про це пише Bloomberg.

Серед затриманих був генерал Абас Дембеле, колишній губернатор центрального регіону Мопті Малі.

“Змову було зірвано”, – заявив міністр безпеки та цивільного захисту генерал Дауд Алі Мохаммедін у заяві на державному телебаченні ORTM. 

За його словами, 1 серпня під варту взяли 11 осіб.

Військове керівництво Малі, яке перебуває при владі з 2021 року, затримало опонентів та керівників гірничодобувних підприємств, заборонило політичні партії та зблизилося з Росією, Туреччиною та Іраном, уникаючи традиційних західних союзників, включно з США та Францію.

Ця заява відбулася після арештів двох колишніх прем'єр-міністрів – Мусси Мари, який критикував хунту за поглиблення боргу країни через регіональні запозичення, та Чогеля Кокалли Майги, якого затримали за звинуваченням у розкраданні державних коштів.

Додамо, Малі та регіональні союзники Нігер і Буркіна-Фасо борються з масштабним ісламістським повстанням, яке з 2012 року забрало життя тисяч людей і призвело до вимушених переселень сотень тисяч.
