Правозахисники подали до суду на двох німецьких міністрів через депортацію афганців із Пакистану

Правозахисні організації PRO ASYL та Patenschaftsnetzwerk Ortskraeft в п’ятницю подали до суду на міністрів закордонних та внутрішніх справ Німеччини Йоганна Вадефуля та Александра Добріндта. Їх звинувачують у тому, що вони не захистили афганців у Пакистані, які мали дозвіл на в’їзд до Німеччини, від депортації до Афганістану, що знаходиться під контролем талібів.

Про це пише Reuters.

Переселення було призупинене через перегляд міграційної політики новим урядом Німеччини.

Пакистан розпочав депортацію задокументованих афганських біженців напередодні крайнього терміну – 1 вересня, що, на думку ООН, може змусити понад мільйон осіб залишити країну.

Під загрозою є понад 2000 афганців. Їм схвалили переселення до Німеччини в межах програм для осіб, яких вважають уразливими за правління талібів в Афганістані.

За словами правозахисників, понад 400 осіб, яким схвалили переселення до Німеччини, були заарештовані в Пакистані останніми тижнями, а 34 вже депортовані.

Депортованим загрожує серйозна небезпека під правлінням талібів, зокрема ув’язнення, жорстоке поводження чи страта.

Наразі міністерства закордонних та внутрішніх справ не відповіли на прохання прокоментувати позов.

Водночас Вадепфуль у п’ятницю заявив, що його відомство перебуває у "високорівневому контакті з урядом Пакистану, щоб забезпечити захист цих людей та надати швидку допомогу тим, кого депортували чи заарештували останніми днями".

Міністерство внутрішніх справ заявило, що не може надати графік ухвалення рішення щодо майбутнього програми прийому, але очікує на рішення найближчим часом.

Скарга ґрунтується на юридичному висновку, який вказує на можливу кримінальну відповідальність чиновників. Подано понад 80 позовів від афганців, частину з яких суди підтримали.