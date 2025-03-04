Американський консорціум придбає у китайського бізнесмена два великі порти Панамського каналу

Два великі порти поблизу Панамського каналу, власником яких є підприємець з Гонконгу Лі Ка-шинг, власник компанії Hutchison, перейдуть під контроль американських компаній, пише Financial Times.
Відповідно до угоди, 90% акцій дочірньої компанії Hutchison, Panama Ports Company, придбає консорціум у складі BlackRock, Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited за 22,8 млрд доларів.
Угода, оголошена 4 березня, також включає 80% частки у портових дочірніх компаніях Hutchison, які управляють 43 портами у 23 країнах, серед яких - Великобританія та Німеччиня. Вона також управляє портами у Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, у Мексиці та Австралії. Рештою 20% акцій володіє портовий оператор PSA, який належить суверенному фонду добробуту Сінгапуру Temasek.
CK Hutchison заявила, що очікує отримати від угоди понад $19 млрд, ця сума включає погашення деяких позик акціонерів. Також компанія запевнила, що угода має лише комерційний характер і ніяк не була пов'язана з політичними заява Дональда Трампа щодо портів Панами.
- У своїй інавгураційній промові у січні президент США заявив, що влада Панами не виконує обов'язки з управління Панамським каналом, і США відновлять контроль над ним. Трамп звинуватив панамську владу в тому, що вона стягує з американських суден, кораблів ВМС США занадто велике мито за прохід, а також у порушенні Панамою договору, підписаного, коли США передавали їй управління каналом. Ішлося про вплив Китаю на канал.
- Раніше Трамп уже заявляв про повернення Панамського каналу США, якщо ситуація з оплатою не зміниться. Він також говорив, що обговорює питання про канал із панамською владою, не виключивши застосування сили для повернення каналу.
- Президент Панами Хосе Муліно заявив, що звернеться до Радбезу ООН, якщо Трамп знову говоритиме про повернення Панамського каналу.