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ФДМ продав за 2 млн гривень нежитлове приміщення в Тернополі зі стартовою ціною 1 гривня

За право власності на об'єкт змагалося 22 учасники.

ФДМ продав за 2 млн гривень нежитлове приміщення в Тернополі зі стартовою ціною 1 гривня
Фото: obozrevatel.ua

Фонд держмайна провів на платформі Prozorro аукціон із продажу нежитлового приміщення площею 95,2 кв. м у Тернополі з пулу "гривнівок" - активів, на які встановлено мінімальну стартову ціну 1 гривня. 

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

За право власності на об'єкт змагалося 22 учасники, що зумовило зростання вартості, від стартової ціни – 1 гривні, до переможної - 2 005 000,00 грн. 

Покупець додатково має сплатити ПДВ – 401 тис. грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 2,4 млн грн.

"Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає нежитлове приміщення загальною площею 95,2 м² з окремим входом, яке розташоване на цокольному поверсі житлової будівлі. Рік введення в експлуатацію будівлі – 1996", - йдеться в повідомленні.

  • Символічна ціна - 1 гривня - це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова ціна яких відсутня або дорівнює нулю.
  • У серпні минулого року ФДМ оголосив про перші два експериментальні пакети лотів зі стартовою ціною 1 гривня. У перший пакет входило чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях. До другого пакета, крім нерухомості, ФДМ включив автомобіль Volkswagen Phaeton. 
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