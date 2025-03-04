Канада офіційно запровадила мита на товари зі США. Трамп пригрозив подвоїти тарифи у відповідь

Трюдо вважає, що Трамп хоче повного краху канадської економіки і тоді приєднати країну до США.

Канада офіційно запровадила підвищені тарифи на американські товари, йдеться на урядовому сайті.

Зокрема, йдеться про 25% мита на товари США на суму $30 млрд на першій фазі та на суму $125 млрд на другій фазі, через 21 день.

У список включили такі товари, як апельсиновий сік, арахісова олія, вино, спиртні напої, пиво, кава, побутова техніка, одяг, взуття, мотоцикли, косметика та деякі види целюлозно-паперової продукції.

Якщо Штати не змінять свою політику, то після другої фази під вищі мита підпадуть електромобілі, фрукти та овочі, яловичина, свинина, молочні продукти, електроніка, сталь, алюміній, вантажівки та автобуси.

«Усі варіанти залишаються на розгляді, оскільки уряд розглядає додаткові заходи, включаючи нетарифні варіанти, у разі, якщо США продовжать застосовувати необґрунтовані тарифи щодо Канади», - наголосили в уряді.

Глава канадського уряду Джастін Трюдо вважає, що така політика Трампа має на меті привести до краху канадської економіки, щоби потім анексувати Канаду, передає «Європейська правда».

Трюдо спростував твердження американського президента про те, що в Канаді не функціонує жоден банк США. Прем’єр-міністр зазначивши, що на території Канади насправді діють 16 американських банків з активами на суму близько 113 мільярдів доларів.

Також Трюдо назвав виправдання Трампом цих тарифів кризою з фентанілом "повністю фальшивим, повністю необґрунтованим, повністю неправдивим".

У відповідь Трамп у своїй соцмережі назвав Трюдо «губернатором Канади» і пригрозив жорсткою реакцією на мита країни проти американських товарів.

«Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він вводить тариф у відповідь проти США, наш тариф у відповідь негайно збільшиться на таку ж суму!», - заявив американський президент.