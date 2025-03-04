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Конкурент Starlink веде переговори із ЄС, щоб надати Україні доступ до інтернету

Eutelsat управляє 35 супутниками на геостаціонарній орбіті.

Конкурент Starlink веде переговори із ЄС, щоб надати Україні доступ до інтернету
Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat
Фото: пресслужба компанії

Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом щодо надання Україні додаткового доступу до інтернету, передає Reuters із посиланням на заяву компанії.

За останні дні акції фірми зросли у понад три рази, додавши до своєї ринкової капіталізації понад 1 млрд євро. Це відбуваєтсяь на тлі зростання перспективи, що супутники OneWeb можуть замінити Starlink американського бізнесмена і соратникам Трампа Ілона Маска.

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«Ми обмінюємося з ЄС думками про те, як можемо зробити свій внесок у посилення зусиль України», — повідомив Reuters представник Eutelsat, додавши, що компанія також має геостаціонарні (GEO) супутникові можливості, які підходять для деяких застосувань в Україні.

Eutelsat управляє 35 супутниками на геостаціонарній орбіті та розширив свою мережу на низькій навколоземній орбіті (НГО) до 600 супутників після придбання британської OneWeb у 2023 році.

НГО OneWeb аналогічні тим, які використовує Starlink компанії Space X, яка володіє близько 7000 супутників.

Eutelsat стверджує, що пропонує ті ж можливості, що й Starlink, з погляду покриття та затримки в Європі.

3 березня компанія подвоїла свої зусилля щодо підвищення автономності супутникового зв'язку в Європі та надання доступу до інтернету в Україні.

  • Напередодні стало відомо, що Єврокомісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink. Речник Комісії Томас Реньє сказав, що Київ уже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom — об’єднану мережу існуючих національних урядових супутників ЄС — і IRIS², нову групу, яка має запрацювати лише у 2030-х роках.
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