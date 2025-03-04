Конкурент Starlink веде переговори із ЄС, щоб надати Україні доступ до інтернету

Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом щодо надання Україні додаткового доступу до інтернету, передає Reuters із посиланням на заяву компанії.

За останні дні акції фірми зросли у понад три рази, додавши до своєї ринкової капіталізації понад 1 млрд євро. Це відбуваєтсяь на тлі зростання перспективи, що супутники OneWeb можуть замінити Starlink американського бізнесмена і соратникам Трампа Ілона Маска.

«Ми обмінюємося з ЄС думками про те, як можемо зробити свій внесок у посилення зусиль України», — повідомив Reuters представник Eutelsat, додавши, що компанія також має геостаціонарні (GEO) супутникові можливості, які підходять для деяких застосувань в Україні.

Eutelsat управляє 35 супутниками на геостаціонарній орбіті та розширив свою мережу на низькій навколоземній орбіті (НГО) до 600 супутників після придбання британської OneWeb у 2023 році.

НГО OneWeb аналогічні тим, які використовує Starlink компанії Space X, яка володіє близько 7000 супутників.

Eutelsat стверджує, що пропонує ті ж можливості, що й Starlink, з погляду покриття та затримки в Європі.

3 березня компанія подвоїла свої зусилля щодо підвищення автономності супутникового зв'язку в Європі та надання доступу до інтернету в Україні.