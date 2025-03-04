Ірландія надасть Україні пакет допомоги на 100 млн євро, - ЗМІ

Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 млн євро, які буде спрямовано на закупку нелетального військового обладнання.
Про це повідомляє RTЕ News із посиланням на заступника прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса.
"Заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс сказав, що фінансування буде виділено на "несмертельне військове обладнання та підтримку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "коли Кабмін зібрався сьогодні вранці, щоб обговорити шляхи допомоги Україні, Гарріс заявив, що "безсумнівно", рішення президента США призупинити військову допомогу країні є "дуже, дуже серйозною подією".
Зі свого боку, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін назвав це "серйозною невдачею" і закликав до "продовження взаємодії між усіма".
Уряд Ірландії також схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ цієї країни за кордоном.
- Раніше видання Bloomberg повідомило, що уряд Ірландії планує змінити свої правила відправки військ за кордон. Передбачається, що це пов'язано із можливою участю держави у миротворчій місії в Україні.