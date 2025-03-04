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Ірландія надасть Україні пакет допомоги на 100 млн євро, - ЗМІ

Уряд країни також схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ за кордоном.

Ірландія надасть Україні пакет допомоги на 100 млн євро, - ЗМІ
Фото: South East Ireland Travel Blog

Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 млн євро, які буде спрямовано на закупку нелетального військового обладнання.

Про це повідомляє RTЕ News із посиланням на заступника прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса.

"Заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс сказав, що фінансування буде виділено на "несмертельне військове обладнання та підтримку", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що "коли Кабмін зібрався сьогодні вранці, щоб обговорити шляхи допомоги Україні, Гарріс заявив, що "безсумнівно", рішення президента США призупинити військову допомогу країні є "дуже, дуже серйозною подією".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін назвав це "серйозною невдачею" і закликав до "продовження взаємодії між усіма".

Уряд Ірландії також схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ цієї країни за кордоном.

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