У Індії через раптову сильну зливу десятки загиблих

Внаслідок раптової сильної зливи в індійському Кашмірі загинули щонайменше 46 людей.

Крім того, зникли безвісті понад 200 людей.

“Інцидент стався в місті Часоті округу Кіштвар, місці зупинки на популярному маршруті паломництва. Це сталося трохи більше ніж через тиждень після того, як сильна повінь та зсув поглинули ціле село в гімалайському штаті Уттаракханд”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повінь змила громадську кухню та пост охорони, встановлений у селі, зупинку на шляху паломництва до храму Мачаїл Мата.

“Велика кількість паломників зібралася на обід, і їх змило”, – сказав один з місцевих чиновників.