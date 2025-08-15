РЖД у вогні
У штаті Аляска, куди нині приїде Путін, люди зібралися на проукраїнський мітинг

Учасники закликали свого президента не йти на поступки. 

У штаті Аляска, куди нині приїде Путін, люди зібралися на проукраїнський мітинг
Плакати на Алясці
Фото: Ostap Yarysh у Facebook

У центрі Анкоріджа, де 15 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа із російським лідером Владіміром Путіним, зібрався мітинг на підтримку України. Учасники протесту тримають прапори України і синьо-жовті плакати та закликають Трампа не робити Путіну жодних поступок в обмін на припинення війни, пише CNN.

Були плакати із мапами України та Алякси й написом "Руки геть – більше не російські". Серед зовнішньополітичних гасел були й спрямовані на внутрішню політику. 

Аляска, переддень зустрічі Путіна і Трампа
Фото: Ostap Yarysh у Facebook
Аляска, переддень зустрічі Путіна і Трампа

Мітинг на Алясці перед візитом Путіна
Фото: Ostap Yarysh у Facebook
Мітинг на Алясці перед візитом Путіна

Деякі мітингарі тримають плакати зі слоганами проти Трампа, зокрема "No Kings" – "Ні королям". Був і один плакат з написом "Трамп є путінською маріонеткою – оприлюдніть файли Епштейна". 

Російська імперія продала Аляску США в 1867 році. Зараз у цьому штаті розміщені важливі військові об'єкти, задіяні, зокрема, в моніторингу активності Росії.
