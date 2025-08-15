Сьогодні на Алясці Трамп зустрічатиме Путіна

Сьогодні в штаті Аляска на американській військовій базі в Анкоріджі об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) розпочнеться зустріч американського президента Дональда Трампа й російського лідера Владіміра Путіна. Такий розклад журналістам оголосили в Білому домі, пишуть US News із посиланням на інформацію агентства Reuters.

Це не лише перші очні переговори після повернення Трампа до Білого дому, а й загалом перша для Путіна зустріч такого рівня після того, як він вторгнувся в Україну в лютому 2022. Окрім лідерів країн, окремі перемовини матимуть їхні команди, а завершитися зустріч має преспідходом.

Путінській поїздці до Сполучених Штатів передували неодноразові телефонні дзвінки від Трампа та численні поїздки до Росії його спецпредставника Стіва Віткоффа. Про можливість очної зустрічі між російським і американським лідерами йшлося давно, але лише в кінці липня розмови про це активізувалися.

Дональд Трамп обіцяв, що вдарить по Росії тарифами, якщо та не піде на зустріч з Україною задля припинення вогню. Він встановив дедлайн – 8 серпня – але поки що з моменту погрози й до нині додаткового мита за купівлю російської нафтопродукції зазнала лише Індія, і запрацювати воно повинно лише з 27 серпня.

8 серпня Білий дім офіційно підтвердив, що між президентами США і Росії зустріч запланована на наступний тиждень. Місце на той момент відомим не було: преса писала, що серед можливих варіантів був Рим. 9 серпня Трамп сказав, що зустріч пройде на Алясці.

Розповідаючи про заплановану зустріч з росіянином, Трамп сказав, що буде "обмін територіями". А Wall Street Journal писав, що Росія для "миру" вимагатиме повного виведення українських сил з усією Донецької області. Тобто і з тих частин, які вони за 11 років війни не змогли захопити.

Позиція України та інших країн Європи

Український президент на тлі підготовки зустрічі президентів США і Росії активізував двосторонні контакти зі світовими лідерами. Він провів телефонні розмови не лише з очільниками країн Євросоюзу, а й з представниками інших країн, зокрема Азербайджану, Індії, Казахстану, арабських країн. 13 серпня він під час візиту до Німеччини разом із канцлером Фрідріхом Мерцем брав участь в онлайн-зустрічі із Дональдом Трампом та лідерами ЄС, НАТО, Великої Британії, Польщі, Італії й Франції. За результатами розмови Володимир Зеленський сказав, що Трамп має обговорювати з росіянином припинення вогню. Він наголосив, що всі питання про Україну мають вирішуватися за її участі, і цю ж позицію підкреслив Фрідріх Мерц.

"Україна готова до перемовин і обговорювати територіальні питання, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є вихідною позицією і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав також Мерц.

Зеленський уточнив, що разом з іншими лідерами вони визначили п'ять спільних принципів. Україна вимагає припинення вогню, підготовки тристороннього формату зустрічі, гарантій безпеки та їх посилення, якщо "Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці".

Партнери Києва і до цього робили заяви на його підтримку в контексті підготовки зустрічі Трампа і Путіна. Лідери ЄС 12 серпня схвалили спільну заяву, в якій зазначили, що Україна має бути вільною в своїх рішеннях стосовно власного майбутнього. Її не підписав лише один лідер держави-члена – Угорщини.

Wall Street Journal писала, що Україна і країни Європи не згодні з пропозиціями Москви і Вашингтона стосовно миру.

Володимир Зеленський у контексті зустрічі Трампа й Путіна та можливого обговорення ними "здачі" Росії українських областей сказав, що відповідь на це – в Конституції. Конституція визначає, що до складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.